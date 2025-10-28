PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI EF: Mann weigert sich Bahn zu verlassen und beleidigt Uniformierte

Ronneburg, Ronneburg Bahnhof (ots)

Das Zugpersonal einer Regionalverbindung rief die Bundespolizei am Montag gegen 17:00 Uhr zur Unterstützung zum Bahnhof in Ronneburg, da sich ein Mann in einer Bahn weigerte, diese zu verlassen, nachdem er bei der Überprüfung kein Ticket für die Weiterfahrt vorzeigen wollte.

Der uneinsichtige Fahrgast musste aus dem Zug gebracht werden, da er den mehrfachen Anweisungen nicht folgte. Anschließend beschimpfte er lautstark die eingesetzten Uniformierten mit ehrverletzenden Worten.

Der 31-Jährige aus den Palästinensischen Autonomiegebieten bekam daher nicht nur eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, sondern auch wegen Beleidigung. Sollte er keinen Nachweis über den Besitz eines Tickets erbringen können, kommt ebenfalls eine Leistungserschleichung für die Beförderung in der Bahn zum Tragen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

