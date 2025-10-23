Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bremst Polizeifahrzeug während Einsatzfahrt aus

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Warum wird ein Polizeifahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, von einem Verkehrsteilnehmer ausgebremst? Es bleibt wohl sein Geheimnis, was einen Mann am Mittwochnachmittag bewog, sich unmittelbar vor ein fahrendes Auto der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof zu stellen. Die Streife war wegen spielender Kinder im Gleis unterwegs.

Nur durch eine geistesgegenwärtige Vollbremsung des Bundespolizisten konnte die Kollision vermieden werden. Durch dieses störende Verhalten des 41-jährigen Deutschen wurde das schnellstmögliche Erreichen des Einsatzortes ohne Grund verzögert. Auch ihm müsste bekannt sein, dass Sonder- und Wegerechte durch Blaulichtorganisationen nicht ohne Grund wahrgenommen werden. Mit der Fahrt zu Einsätzen ist die häufig zitierte Textpassage "durch rechtzeitiges Eintreffen am Ereignisort konnte die Polizei Schlimmeres verhindern" eng verbunden. Das gilt insbesondere, wenn sich Personen in Gefahrensituationen befinden.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung verantworten.

