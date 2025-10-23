PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann bremst Polizeifahrzeug während Einsatzfahrt aus

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Warum wird ein Polizeifahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, von einem Verkehrsteilnehmer ausgebremst? Es bleibt wohl sein Geheimnis, was einen Mann am Mittwochnachmittag bewog, sich unmittelbar vor ein fahrendes Auto der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof zu stellen. Die Streife war wegen spielender Kinder im Gleis unterwegs.

Nur durch eine geistesgegenwärtige Vollbremsung des Bundespolizisten konnte die Kollision vermieden werden. Durch dieses störende Verhalten des 41-jährigen Deutschen wurde das schnellstmögliche Erreichen des Einsatzortes ohne Grund verzögert. Auch ihm müsste bekannt sein, dass Sonder- und Wegerechte durch Blaulichtorganisationen nicht ohne Grund wahrgenommen werden. Mit der Fahrt zu Einsätzen ist die häufig zitierte Textpassage "durch rechtzeitiges Eintreffen am Ereignisort konnte die Polizei Schlimmeres verhindern" eng verbunden. Das gilt insbesondere, wenn sich Personen in Gefahrensituationen befinden.

Der 41-Jährige muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 15:04

    BPOLI EF: Einschränkungen im Bahnverkehr wegen Personen im Gleis

    Weimar, Vieselbach (Bahnstrecke Weimar-Vieselbach) (ots) - Heute am frühen Nachmittag kam es auf der Bahnstrecke zwischen Weimar und Vieselbach kurzzeitig zu Einschränkungen. Grund für einen Einsatz der Bundespolizei war eine Meldung über spielende Kinder im Gleisbereich. Zur Gefahrenabwehr wurde die Teilstrecke zwischen 13:52 Uhr und 14:34 Uhr gesperrt. Kinder ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 08:31

    BPOLI EF: Blutige Nase nach Auseinandersetzung

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer an der Radabstellanlage am Erfurter Hauptbahnhof aneinander. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 38-Jähriger versucht haben, einen 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser wehrte sich mit einem Kopfstoß. Das Ergebnis dieses Manövers: eine blutige Nase. In der Gemengelage waren auch Alkohol- und Drogenkonsum im ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:36

    BPOLI EF: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Den Verlauf seines Nachmittages hat sich ein 62-Jähriger gestern sicherlich anders vorgestellt. Gegen 16:00 Uhr wurde er durch Beamte der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof kontrolliert. Die Uniformierten stellten dabei fest, dass die sächsische Justiz gegen ihn einen Strafvollstreckungsbefehl wegen ticketloser Fahrten erlassen hat. Die verhangene Geldstrafe in Höhe von knapp 400 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren