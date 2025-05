Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen (ots)

Ein 74-jähriger Meinerzhagener wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Während er zwischen 10.15 und 10.30 Uhr seine Waren einsammelte, steckte die Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Im Laden traf er einen Bekannten und während er sich mit diesem unterhielt, fuhr ihm eine Unbekannte mit dem Einkaufswagen an die Beine und entschuldigte sich. Möglicherweise war das ein Ablenkmanöver. Denn an der Kasse stellte er fest, dass sein Portemonnaie weg war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern auf ihre meist älteren Opfer lauern. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Handtaschen und Geldbörsen. Das macht es Dieben fast kinderleicht. (cris)

