BPOLI EF: Aufbruch eines Fahrausweisautomaten misslingt

Erfurt (ots)

In der zurückliegenden Nacht hat sich jemand unberechtigt Zutritt zum Betriebsgelände der Erfurter Bahn verschafft und in einem abgestellten Triebwagen versucht, den darin befindlichen Fahrausweisautomaten zu öffnen.

Heute Morgen bei der beabsichtigten Inbetriebnahme der Bahn wurde die Tat bemerkt und die Bundespolizei informiert. Es wurden vor Ort Utensilien aufgefunden, mit denen die unbekannte Täterschaft versucht hat, den Automaten mechanisch zu öffnen. Nach jetzigem Stand fällt der Sachschaden gering aus. Der oder die Täter mussten ohne die erhoffte Beute von dannen ziehen.

Die Bundespolizei hat vor Ort Spuren gesichert. Auch die Videoüberwachung des Betriebsbereiches soll die weitere Aufklärung begünstigen.

Es wird nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und dem Versuch eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

