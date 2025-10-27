Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mehrere Brandstellen im Bahnhof Arnstadt

Arnstadt, Bahnhof Arnstadt (ots)

Im Bahnhof Arnstadt löste in der zurückliegenden Nacht kurz nach 3 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Feuerwehr und Bundespolizei wurden alarmiert und kamen zum Einsatz.

Die Arnstädter Retter löschten drei Brandstellen im linken Flügel der Bahnhofshalle. Die abgebrannte Masse konnte bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Im Inneren des Gebäudes entstand Sachschaden, der noch nicht konkret beziffert werden kann.

Der abgelöschte Bereich konnte nach Einsatzende wieder freigegeben werden. Zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es nicht.

Polizeilich wird nun wegen der Sachbeschädigung ermittelt. Zudem muss untersucht werden, ob gegebenenfalls eine Brandstiftung ursächlich für den Schaden ist und damit ein weiterer strafrechtlicher Tatbestand zum Tragen kommt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell