PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mehrere Brandstellen im Bahnhof Arnstadt

Arnstadt, Bahnhof Arnstadt (ots)

Im Bahnhof Arnstadt löste in der zurückliegenden Nacht kurz nach 3 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Feuerwehr und Bundespolizei wurden alarmiert und kamen zum Einsatz.

Die Arnstädter Retter löschten drei Brandstellen im linken Flügel der Bahnhofshalle. Die abgebrannte Masse konnte bisher nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Im Inneren des Gebäudes entstand Sachschaden, der noch nicht konkret beziffert werden kann.

Der abgelöschte Bereich konnte nach Einsatzende wieder freigegeben werden. Zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es nicht.

Polizeilich wird nun wegen der Sachbeschädigung ermittelt. Zudem muss untersucht werden, ob gegebenenfalls eine Brandstiftung ursächlich für den Schaden ist und damit ein weiterer strafrechtlicher Tatbestand zum Tragen kommt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 16:27

    BPOLI EF: Aufbruch eines Fahrausweisautomaten misslingt

    Erfurt (ots) - In der zurückliegenden Nacht hat sich jemand unberechtigt Zutritt zum Betriebsgelände der Erfurter Bahn verschafft und in einem abgestellten Triebwagen versucht, den darin befindlichen Fahrausweisautomaten zu öffnen. Heute Morgen bei der beabsichtigten Inbetriebnahme der Bahn wurde die Tat bemerkt und die Bundespolizei informiert. Es wurden vor Ort Utensilien aufgefunden, mit denen die unbekannte ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:41

    BPOLI EF: Mann bremst Polizeifahrzeug während Einsatzfahrt aus

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Warum wird ein Polizeifahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, von einem Verkehrsteilnehmer ausgebremst? Es bleibt wohl sein Geheimnis, was einen Mann am Mittwochnachmittag bewog, sich unmittelbar vor ein fahrendes Auto der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof zu stellen. Die Streife war wegen spielender Kinder im ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 15:04

    BPOLI EF: Einschränkungen im Bahnverkehr wegen Personen im Gleis

    Weimar, Vieselbach (Bahnstrecke Weimar-Vieselbach) (ots) - Heute am frühen Nachmittag kam es auf der Bahnstrecke zwischen Weimar und Vieselbach kurzzeitig zu Einschränkungen. Grund für einen Einsatz der Bundespolizei war eine Meldung über spielende Kinder im Gleisbereich. Zur Gefahrenabwehr wurde die Teilstrecke zwischen 13:52 Uhr und 14:34 Uhr gesperrt. Kinder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren