Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Alleinstehender Koffer im Hauptbahnhof führte zu Drogenfund

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

In der zurückliegenden Nacht entdeckte eine Streife der Bundespolizei einen alleinstehenden Koffer auf einem Bahnsteig des Erfurter Hauptbahnhofes.

Erst durch eine Suche im Nahbereich konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Ein 45-Jähriger gab an, dass ihm der Koffer gehöre. Im Gespräch mit den Beamten wirkte der Deutsche sichtlich nervös und aufgeregt. Grund dazu hatte er, denn im weiteren Verlauf fanden die Uniformierten bei ihm mehrere Cliptütchen mit kristalliner Substanz.

Seinen Koffer konnte er wieder in Empfang nehmen, die knapp 25 Gramm synthetische Drogen wurden sichergestellt. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird nun weiter ermittelt. Da der Mann auch einen höheren Geldbetrag in szenetypischer Stückelung bei sich hatte, wird dabei auch geprüft, ob der Tatbestand des Handelns mit den Substanzen erfüllt sein könnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell