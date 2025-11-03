PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Unerlaubter Aufenthalt "fliegt" bei Ausreisekontrolle am Airport Erfurt-Weimar auf

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Ein türkischer Staatsangehöriger erschien am Sonntagabend am Flughafen Erfurt-Weimar zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Antalya. Beamte der Bundespolizei stellten dabei fest, dass der Mann die erlaubte Aufenthaltsdauer um ganze 24 Tage überschritten hat.

Die Bereitschaftsstaatsanwaltschaft hatte daher für das eröffnete Strafverfahren eine finanzielle Sicherheitsleistung angeordnet. Daraufhin trat der Mann von seiner beabsichtigten Reise zurück.

Im Anschluss filmte er Teile der polizeilichen Maßnahmen mit seinem Smartphone und verbreitete diese im Internet. Gegen ihn läuft daher nicht nur ein Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes in der Bundesrepublik, sondern auch wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des nicht-öffentlich gesprochenen Wortes.

Er hat sich nun unmittelbar bei seiner Ausländerbehörde zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

