Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gesuchter am Hauptbahnhof festgenommen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntagabend einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Seine geplante Zugreise nahm dadurch einen anderen Verlauf.

Die Beamten stellten im Rahmen der Überprüfung des 35-jährigen Deutschen fest, dass die Thüringer Justiz einen Haftbefehl gegen diesen erlassen hatte. Vorausgegangen waren ticketlose Fahrten des Mannes.

Die verhangene Geldstrafe konnte der Festgenommene nicht begleichen. Er wurde durch die Bundespolizei zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell