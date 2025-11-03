PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gesuchter am Hauptbahnhof festgenommen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntagabend einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Seine geplante Zugreise nahm dadurch einen anderen Verlauf.

Die Beamten stellten im Rahmen der Überprüfung des 35-jährigen Deutschen fest, dass die Thüringer Justiz einen Haftbefehl gegen diesen erlassen hatte. Vorausgegangen waren ticketlose Fahrten des Mannes.

Die verhangene Geldstrafe konnte der Festgenommene nicht begleichen. Er wurde durch die Bundespolizei zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 08:07

    BPOLI EF: Dieb auf frischer Tat erwischt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Spielzeuge können auch bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen und Begehrlichkeiten wecken. Das könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb ein Mann am Mittwochnachmittag in einer Buchhandlung des Erfurter Hauptbahnhofes Spielzeugknete entwendet hat. Ungünstig für ihn war der Umstand, dass er bei der Tat beobachtet worden ist. Die hinzugezogenen Bundespolizisten konnten das Stehlgut ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 08:26

    BPOLI EF: Alleinstehender Koffer im Hauptbahnhof führte zu Drogenfund

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - In der zurückliegenden Nacht entdeckte eine Streife der Bundespolizei einen alleinstehenden Koffer auf einem Bahnsteig des Erfurter Hauptbahnhofes. Erst durch eine Suche im Nahbereich konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Ein 45-Jähriger gab an, dass ihm der Koffer gehöre. Im Gespräch mit den Beamten wirkte der Deutsche ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 12:55

    BPOLI EF: Mann weigert sich Bahn zu verlassen und beleidigt Uniformierte

    Ronneburg, Ronneburg Bahnhof (ots) - Das Zugpersonal einer Regionalverbindung rief die Bundespolizei am Montag gegen 17:00 Uhr zur Unterstützung zum Bahnhof in Ronneburg, da sich ein Mann in einer Bahn weigerte, diese zu verlassen, nachdem er bei der Überprüfung kein Ticket für die Weiterfahrt vorzeigen wollte. Der uneinsichtige Fahrgast musste aus dem Zug gebracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren