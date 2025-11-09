Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher machen sich an Auto zu schaffen

Gummersbach (ots)

In der Gerhart-Hauptmann-Straße hatten es Einbrecher auf einen Audi abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich gegen 01:15 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zum Haus, indem sie gewaltsam das Fenstergitter aufbogen. Vom Keller gelangten sie in die Garage. Dort durchsuchten sie einen geparkten Audi und machten sich am Zündschloss zu schaffen. Als eine aufgeschreckte Nachbarin nachsah, flüchteten zwei männliche Personen. Sie waren circa 18 bis 22 Jahre alt und trugen dunkle Kapuzenpullover. Einer war zudem mit einer hellen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell