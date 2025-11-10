Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Anwohner bemerkt Kennzeichendiebstahl

Waldbröl (ots)

Am Freitagspätnachmittag (7. November) bemerkte ein Anwohner der Hauptstraße, wie sich gegen 16:30 Uhr ein Unbekannter an den Kennzeichen des Autos einer Bekannten zu schaffen machte. Als der 53-Jährige raus ging, um den Unbekannten zur Rede zu stellen, versuchte dieser zu flüchten. Der 53-Jährige hielt ihn fest und verständigte die Polizei. Der 19-jährige Tatverdächtige aus Kürten musste mit zur Wache. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell