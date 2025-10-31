Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bechtolsheim - Wohnungseinbruch in Bechtolsheim

Bechtolsheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, kam es im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch im Silvanerring in Bechtolsheim.

In Abwesenheit der Anwohner hebelte der oder die Täter die rückseitige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten mehrere Zimmer.

Es wurde Schmuck und Bargeld im niedrigen 4-stelligen Wert entwendet.

Die Polizei Alzey bitte um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt in Bechtolsheim unter der Rufnummer 06731-911-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell