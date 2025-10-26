PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden- Verkehrsunfallflucht am Friedwald

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntagmittag kam es im Zeitraum von ca. 12-13:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Parkplatz des Friedwaldes Kirchheimbolanden.

Ein an dem o.g. nahe der L386 gelegenen Waldparkplatz des Friedwaldes wurde ein PKW vermutlich durch einen Einparkversuch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

