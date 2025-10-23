Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fanszene der Wormatia Worms empört über den Spielverlauf im Bitburger Verbandspokalspiel zwischen VfR Wormatia Worms 08 und FK Pirmasens.

Worms (ots)

Am Mittwoch, dem 22.10.2025, kam es in der EWR-Arena zur Fußballbegegnung der beiden Oberligisten VfR Wormatia Worms 08 und FK Pirmasens im Viertelfinale des Bitburger Verbandspokals. Das Spiel endete im Elfermeterschießen mit 8:9 für die Gastmannschaft aus Pirmasens.

Seitens der Fanszene der Heimmannschaft wurden nach Spielende Unmutsbekundungen gegenüber dem Schiedsrichtergespann und den Gästen aus der Pfalz geäußert. Durch polizeiliche Präsenz löste sich die angespannte Situation zeitnah auf. Es kam hierbei zu keinen polizeilich bekannten strafrechtlichen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell