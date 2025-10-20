Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht - versuchter Raub zum Nachteil eines 18-jährigen in Wörrstadt

Wörrstadt - Zum Kastell/Zum Römergrund (ots)

Ein 18-jähriger wurde am Sonntag Abend im Bereich "Zum Kastell / Zum Römergrund" in Wörrstadt Opfer eines gewalttätigen Übergriffs. Der 18-jährige war zu Fuß unterwegs, als ihn zwei bislang unbekannte Täter unvermittelt körperlich angriffen, offenbar um diesen auszurauben. Durch die Hilferufe des Geschädigten wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam, weswegen die Täter letztlich, ohne Beute, zu Fuß die Flucht ergriffen.

Der 18-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

