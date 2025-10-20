PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht - versuchter Raub zum Nachteil eines 18-jährigen in Wörrstadt

Wörrstadt - Zum Kastell/Zum Römergrund (ots)

Ein 18-jähriger wurde am Sonntag Abend im Bereich "Zum Kastell / Zum Römergrund" in Wörrstadt Opfer eines gewalttätigen Übergriffs. Der 18-jährige war zu Fuß unterwegs, als ihn zwei bislang unbekannte Täter unvermittelt körperlich angriffen, offenbar um diesen auszurauben. Durch die Hilferufe des Geschädigten wurden Anwohner auf die Situation aufmerksam, weswegen die Täter letztlich, ohne Beute, zu Fuß die Flucht ergriffen.

Der 18-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 10:45

    POL-PDWO: Worms - Geschwindigkeitsmessung auf der B9 in Worms

    Worms (ots) - Am Freitag, den 17.10.2025, haben Kräfte der Polizeiinspektion Worms an der B9 in Höhe des Festplatzes in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr mobile Geschwindigkeitsmessungen zur Verkehrsüberwachung durchgeführt. Hierbei wurde in insgesamt 88 Fällen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. In acht Fällen haben sich ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 19:32

    POL-PDWO: Kind mit Fahrradschloss "gesichert".

    Alzey (ots) - Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Alzey, als sie am Samstag den 11.10.2025 die Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges, umgangssprachlich E-Scooter genannt, einer Kontrolle unterzogen. Die Besatzung des Streifenwagens hatte die Frau gegen 17:00 Uhr angehalten, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand für das Fahrzeug auch kein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren