Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geschwindigkeitsmessung auf der B9 in Worms

Worms (ots)

Am Freitag, den 17.10.2025, haben Kräfte der Polizeiinspektion Worms an der B9 in Höhe des Festplatzes in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr mobile Geschwindigkeitsmessungen zur Verkehrsüberwachung durchgeführt. Hierbei wurde in insgesamt 88 Fällen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. In acht Fällen haben sich Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle entzogen - da die Kennzeichen jedoch bereits bei der Messung dokumentiert werden, wurden auch hier im Nachgang entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Den Höchstwert erreichte ein Fahrzeugführer, welcher die gültige Höchstgeschwindigkeit um 38 km/h überschritten hat. Dieser muss nun mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Da Geschwindigkeitsüberschreitungen häufige Ursache schwerer Verkehrsunfälle sind, betont die Polizei Worms die Wichtigkeit der Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeiten und nimmt dieses Ergebnis zum Anlass, auch zukünftig verstärkte Kontrollen durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms
zu Bürozeiten Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

außerhalb Bürozeiten Telefon: 06131 / 2162101
Polizeiführung vom Dienst

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

