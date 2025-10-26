PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht- fehlende Fahrzeugtür beim Verursacher

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 26.10.2025 kam es zwischen 02:00-03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Hölzchen in Kirchheimbolanden. Hierbei entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Allerdings wurde das Fahrzeug das Unfallverursachers derart beschädigt, dass die hintere Tür der Beifahrerseite noch am Unfallort abfiel. Ersten Erkenntnissen nach dürfte es sich um einen schwarzen PKW mit silbernen Türgriffen handeln.

Wer Feststellungen zum besagten Unfall oder Hinweise auf einen schwarzen PKW mit fehlender Tür auf der Beifahrerseite geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

