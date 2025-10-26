PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L401.

Alzey (ots)

Am 26.10.2026, gegen 02.35 Uhr, wurde die Polizei Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L401 Höhe der Gemarkung Mauchenheim beordert. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Fahrzeug von Kirchheimbolanden in Richtung Alzey gefahren. Nach der Einmündung Richtung Mauchenheim war das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Alleebaum kollidiert. Der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle, das Fahrzeug brannte komplett aus. Zeugen zu diesem Unfall melden sich bitte bei der Polizei Alzey unter der Telefonnummer 06731/9110 oder per Mail pialzey@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

