PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall zwischen Kleinbus und LKW mit drei verletzten Personen in Worms

Worms (ots)

Am Mittwoch, 29.10.25 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Kleinbus in der Alemannenstraße in Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der Fahrzeuge in Höhe der Alemannenstraße 17.

Im Bus befanden sich zwei Fahrgäste, welche durch den Aufprall leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Busses wurde ebenfalls leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle muss im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt werden, die Sperrung der Fahrbahn dauert daher noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren