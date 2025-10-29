Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall zwischen Kleinbus und LKW mit drei verletzten Personen in Worms

Worms (ots)

Am Mittwoch, 29.10.25 kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Kleinbus in der Alemannenstraße in Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der Fahrzeuge in Höhe der Alemannenstraße 17.

Im Bus befanden sich zwei Fahrgäste, welche durch den Aufprall leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Busses wurde ebenfalls leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle muss im Anschluss durch eine Fachfirma gereinigt werden, die Sperrung der Fahrbahn dauert daher noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell