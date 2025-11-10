PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Wiehl (ots)

Zwischen 20 Uhr am Samstag (8. November) und 14 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der "Untere Dorfstraße" eingebrochen. Indem sie die Kellertür aufhebelten, verschafften sie sich Zugang zum Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten unter anderem eine Delonghi-Kaffeemaschine, eine Makita-Kettensäge, ein Fahrrad der Marke Specialized, eine Standbohrmaschine sowie Bargeld und Uhren. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

