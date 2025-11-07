Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Grafschaft Bentheim - Hohe Haftstrafen für Überfälle auf Senioren
Ein Dokument
Grafschaft Bentheim (ots)
Hohe Haftstrafen für Überfälle auf Senioren - Landgericht Osnabrück Die 15. Strafkammer des Landgerichts Osnabrück hat gestern drei Männer wegen einer Serie von Einbrüchen und Raubüberfällen in der Grafschaft Bentheim zu Haftstrafen zwischen neun Monaten und 14 Jahren verurteilt. Ein vierter Angeklagter erhielt vier Jahre Haft. Die Täter hatten Ende 2023 und Anfang 2024 vor allem ältere Menschen überfallen und dabei teils erhebliche Verletzungen verursacht. Alle Details finden Sie anbei in der Pressemitteilung des Landgerichts Osnabrück.
