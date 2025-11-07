PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Person bei Unfall schwer verletzt

Uelsen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.17 Uhr in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Fahrer mit einem Audi die Straße Uelser Feld in Richtung An der Reithalle, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr geradeaus in die Straße An der Reithalle ein und kam dort alleinbeteiligt in der Berme zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

