Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zimmerbrand in Wohnhaus

Meppen (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es gegen 9.24 Uhr in einem Wohnhaus am Erikaweg in Meppen zu einem Zimmerbrand. Ein 52-jähriger Bewohner erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Meppen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

