Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Diesel aus Bagger gestohlen
Meppen (ots)
Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag auf einem Acker im Bereich "Zum Paradies" in Meppen etwa 400 Liter Diesel aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers entwendet. Hierzu wurde der verschlossene Tankdeckel des Fahrzeugs gewaltsam aufgebrochen. Anschließend zapften die Täter den Kraftstoff ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.
