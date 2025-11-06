Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall auf Bundesstraße

Lingen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 08:29 Uhr auf der B213 bei Lingen in Fahrtrichtung Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Mann befuhr mit einem VW die B213 in Richtung Nordhorn. Dabei setzte der Fahrer zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Am Anfang der Kolonne befand sich ein Lkw, geführt von einem 58-jährigen Fahrer. Während des Überholvorgangs näherte sich aus der Gegenrichtung ein 62-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Lingen unterwegs war. Dieser musste stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 39-jährige VW-Fahrer scherte daraufhin vor dem überholten Lkw wieder ein, wobei es zur Kollision kam. Das Fahrzeug des 39-Jährigen drehte sich infolge des Aufpralls und kam beschädigt zum Stillstand. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell