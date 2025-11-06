Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Verkehrsunfallflucht: Roter Audi A3 beschädigt

Bockhorst (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bockhorst. Ein roter Audi A3 war während dieses Zeitraums am Fahrbahnrand des Niedersachsenweges, in Höhe des Bockhorster Sees, geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder ein mögliches Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 / 926-0 zu melden.

