PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Verkehrsunfallflucht: Roter Audi A3 beschädigt

Bockhorst (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Bockhorst. Ein roter Audi A3 war während dieses Zeitraums am Fahrbahnrand des Niedersachsenweges, in Höhe des Bockhorster Sees, geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder ein mögliches Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 / 926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 07:51

    POL-EL: Lengerich - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lengerich (ots) - Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 05.11.2025, 11:30 Uhr, kam es in Lengerich, an der Schützenstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch eine Terrassenschiebetür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:03

    POL-EL: Lingen - Versuchter Raub (Korrektur Straße)

    Lingen (ots) - Am Mittwochmorgen kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu einem versuchten Raub. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich ein bislang unbekannter Mann seinem Opfer und versuchte, diesem die Geldbörse aus der Hand zu reißen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter dem Opfer zweimal mit der Faust in die Rippen schlug. Das Opfer erlitt hierbei ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:24

    POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

    Nordhorn (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:23 Uhr auf dem Parkplatz am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeughalterin stellte ihren VW Polo auf dem Parkplatz ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren