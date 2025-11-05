Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Raub (Korrektur Straße)

Lingen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu einem versuchten Raub. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich ein bislang unbekannter Mann seinem Opfer und versuchte, diesem die Geldbörse aus der Hand zu reißen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter dem Opfer zweimal mit der Faust in die Rippen schlug. Das Opfer erlitt hierbei leichte Verletzungen, konnte sich jedoch zu Fuß vom Tatort entfernen.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Er wird als etwa 1,75 Meter groß, mit mittellangem schwarzen Haar und Mittelscheitel beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart und trug eine schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591 / 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell