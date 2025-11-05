PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, kam es zwischen 13:10 Uhr und 13:23 Uhr auf dem Parkplatz am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeughalterin stellte ihren VW Polo auf dem Parkplatz ab. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

