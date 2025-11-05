Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Nagelstudio

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 03.11.2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, 04.11.2025, 08:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Haupteingangstür eines Nagelstudios am Sophienplatz in Meppen gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

