Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Nagelstudio

Meppen (ots)

Zwischen Montag, 03.11.2025, 15:00 Uhr, und Dienstag, 04.11.2025, 08:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Haupteingangstür eines Nagelstudios am Sophienplatz in Meppen gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

