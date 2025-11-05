Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Versuchter Einbruch

Twist (ots)

Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2025, 11:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Kindergarten an der Ludgeristraße in Twist einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an einem Türschloss des Gebäudes zu schaffen, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kindergartens beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell