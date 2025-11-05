PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Twist - Versuchter Einbruch

Twist (ots)

Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2025, 11:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Kindergarten an der Ludgeristraße in Twist einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter an einem Türschloss des Gebäudes zu schaffen, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kindergartens beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

