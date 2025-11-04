Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw-Brand in der Nacht (Zeugenaufruf)

Haren (ots)

Am 29.10.2025 gegen ca. 00:25 Uhr wurde an der Anschrift "An der Wieke 15" in 49733 Haren (OT Fehndorf) ein brennender Pkw auf der dortigen Hofeinfahrt festgestellt (wir berichteten). Aufgrund der Gesamtumstände kann ein vorsätzliches Handeln durch eine bislang unbekannte Täterschaft nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell