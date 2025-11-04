Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - VW beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeugs gegen einen gelben VW Golf, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 05922/776600 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

