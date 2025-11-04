PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei brennende Mülltonnen - Polizei bittet um Hinweise

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Straße Nagelshof in Meppen eine brennende Mülltonne festgestellt. Noch während der laufenden Sachverhaltsaufnahme meldeten Zeugen in örtlicher Nähe einen weiteren Brand: Auch an der Anschrift "Am Neuen Markt" stand eine Mülltonne in Flammen. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden entstand. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei derzeit davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang stehen und von derselben Täterschaft ausgegangen werden kann. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nagelshof / Neuer Markt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 04.11.2025 – 07:45

    POL-EL: Emlichheim - Lkw kommt von Fahrbahn ab

    Emlichheim (ots) - Am Montag, 03.11.2025, kam es zwischen 12:13 Uhr und 13:12 Uhr auf der Coevordener Straße in Emlichheim, auf Höhe des Volzeler Feldwegs, zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer war in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der Lastwagen wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:44

    POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Wohnhaus

    Salzbergen (ots) - Am Montag, 03.11.2025, zwischen 09:10 Uhr und 18:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nußbaumweg in Salzbergen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltesamt über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Der entstandene ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:43

    POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

    Haselünne (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 31.10.2025, 20:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 14:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Markt in Haselünne gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten setzten offenbar ein Werkzeug ein, um die Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. An der Haustür entstand ein ...

    mehr
