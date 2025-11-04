Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei brennende Mülltonnen - Polizei bittet um Hinweise

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 23:00 Uhr, wurde im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Straße Nagelshof in Meppen eine brennende Mülltonne festgestellt. Noch während der laufenden Sachverhaltsaufnahme meldeten Zeugen in örtlicher Nähe einen weiteren Brand: Auch an der Anschrift "Am Neuen Markt" stand eine Mülltonne in Flammen. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden entstand. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei derzeit davon aus, dass beide Taten im Zusammenhang stehen und von derselben Täterschaft ausgegangen werden kann. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nagelshof / Neuer Markt beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell