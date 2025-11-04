Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

Haselünne (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.10.2025, 20:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 14:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Markt in Haselünne gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten setzten offenbar ein Werkzeug ein, um die Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. An der Haustür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05961/9587-0 zu melden.

