Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch
Haselünne (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 31.10.2025, 20:00 Uhr, bis Montag, 03.11.2025, 14:20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Markt in Haselünne gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten setzten offenbar ein Werkzeug ein, um die Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. An der Haustür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05961/9587-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell