Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Nordhorner Straße in Fahrtrichtung Engden/Quendorf, etwa auf Höhe der Hausnummer 33A, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 62-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem grauen Opel Agila die Nordhorner Straße, als ihr ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Traktor oder landwirtschaftlicher Zug mit Anhänger, entgegenkam. Dabei kam es zur Kollision mit dem linken Außenspiegel des Pkw der Geschädigten. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell