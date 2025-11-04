Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Lkw kommt von Fahrbahn ab

Emlichheim (ots)

Am Montag, 03.11.2025, kam es zwischen 12:13 Uhr und 13:12 Uhr auf der Coevordener Straße in Emlichheim, auf Höhe des Volzeler Feldwegs, zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw-Fahrer war in Richtung Niederlande unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Der Lastwagen wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Der Fahrstreifen in Richtung Niederlande musste einseitig gesperrt werden. An der Berme entstand ebenfalls ein Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell