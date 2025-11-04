PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Wohnhaus

Salzbergen (ots)

Am Montag, 03.11.2025, zwischen 09:10 Uhr und 18:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Nußbaumweg in Salzbergen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltesamt über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Salzbergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nußbaumwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

