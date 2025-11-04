PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mazda MX5 beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 11 Uhr kam es auf der Eichenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 abgestellter oranger Mazda MX5 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:37

    POL-EL: Haren - Pkw-Brand in der Nacht (Zeugenaufruf)

    Haren (ots) - Am 29.10.2025 gegen ca. 00:25 Uhr wurde an der Anschrift "An der Wieke 15" in 49733 Haren (OT Fehndorf) ein brennender Pkw auf der dortigen Hofeinfahrt festgestellt (wir berichteten). Aufgrund der Gesamtumstände kann ein vorsätzliches Handeln durch eine bislang unbekannte Täterschaft nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und/oder der Täterschaft machen können, werden ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:46

    POL-EL: Bad Bentheim - VW beschädigt

    Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeugs gegen einen gelben VW Golf, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren