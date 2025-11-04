POL-EL: Nordhorn - Mazda MX5 beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:20 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeugs gegen einen gelben VW Golf, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die ...

mehr