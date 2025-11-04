Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Mazda MX5 beschädigt
Nordhorn (ots)
Zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 11 Uhr kam es auf der Eichenstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 abgestellter oranger Mazda MX5 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
