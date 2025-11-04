PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Hauptkommissar Rainer Reekers neuer Leiter der Polizeistation Spelle

Spelle (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde am 03.11.2025 im Rathaus Spelle wurde Hauptkommissar Rainer Reekers offiziell als neuer Leiter der Polizeistation Spelle eingeführt. Das Amt hat er bereits zum 1. Oktober 2025 von Karsten Wagner übernommen.

Zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Politik und Polizei sowie Vertreter der Feuerwehr und des DRK nahmen an der Veranstaltung teil. Neben der Leiterin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, waren unter anderem der Leiter Einsatz, Robert Raaz, der ehemalige Stationsleiter Karsten Wagner, der Samtgemeindebürgermeister Matthias Sils sowie weitere Bürgermeister der Samtgemeinde Spelle anwesend. Auch die Familie von Rainer Reekers war unter den Gästen.

In ihrer Ansprache betonte PI-Leiterin Nicola Simon: "Rainer Reekers bringt nicht nur die fachliche Erfahrung, sondern auch die persönliche Verbundenheit mit, die es braucht, um die Station Spelle erfolgreich zu führen. Als gebürtiger Speller kennt er die Region und ihre Menschen - das ist ein großer Gewinn."

Nach den offiziellen Grußworten lud Reekers zu einem gemeinsamen Frühstück ein, das Gelegenheit für persönliche Gespräche bot. Ein Foto zeigt die Gäste der Amtseinführung am Rathaus Spelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

