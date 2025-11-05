Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fenster beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November 2025 haben bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Schule an der Ursulastraße in Nordhorn beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

