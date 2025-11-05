Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Fenster beschädigt
Nordhorn (ots)
Zwischen dem 30. Oktober und dem 3. November 2025 haben bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Schule an der Ursulastraße in Nordhorn beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell