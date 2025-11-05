Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Reihenhaus

Haselünne (ots)

Zwischen Montag, 27.10.2025, 00:00 Uhr, und Dienstag, 04.11.2025, 12:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Eichenstraße in Haselünne eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumen des Hauses. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten Schubladen.

Ob die Täter Beute machen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell