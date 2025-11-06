PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lengerich - Einbruch in Einfamilienhaus

Lengerich (ots)

Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 05.11.2025, 11:30 Uhr, kam es in Lengerich, an der Schützenstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch eine Terrassenschiebetür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schützenstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei Lengerich unter Tel. 05904 / 95950 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

