POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Eilsen (ots)

(Gav) Zwischen Sonntag, den 02.11.2025, 14:30 Uhr, und Montag, den 03.11.2025, 10:50 Uhr, kam es in Bad Eilsen, Bückeburger Straße (L451), zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Polo einer 60-jährigen Frau aus Salzgitter und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Telefon 05722/2894-0.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

