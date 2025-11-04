Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Eilsen (ots)

(Gav) Zwischen Sonntag, den 02.11.2025, 14:30 Uhr, und Montag, den 03.11.2025, 10:50 Uhr, kam es in Bad Eilsen, Bückeburger Straße (L451), zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Polo einer 60-jährigen Frau aus Salzgitter und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Telefon 05722/2894-0.

