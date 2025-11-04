PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Kupferkabel von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Donnerstag, den 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Montag, den 03.11.2025, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Kabeltrommeln mit Starkstromleitungen von einer Baustelle in der Straße "Am Hakenwerder" in Nienburg, in Höhe der Unterführung der B6.

Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Telefon 05021/9212-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

