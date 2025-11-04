Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Kupferkabel von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise
Nienburg (ots)
(Gav) Zwischen Donnerstag, den 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Montag, den 03.11.2025, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Kabeltrommeln mit Starkstromleitungen von einer Baustelle in der Straße "Am Hakenwerder" in Nienburg, in Höhe der Unterführung der B6.
Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Telefon 05021/9212-0 zu melden.
