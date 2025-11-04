Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Nienburg (ots)
(Gav) Am Samstag, den 01.11.2025, zwischen 07:30 und 07:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einer 60-jährigen Frau aus Husum die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche.
Die Tat ereignete sich während des Einkaufs im Kaufland-Markt im Kräher Weg in Nienburg.
Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Telefon 05021/9212-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell