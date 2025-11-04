Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Nienburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 01.11.2025, zwischen 07:30 und 07:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einer 60-jährigen Frau aus Husum die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche.

Die Tat ereignete sich während des Einkaufs im Kaufland-Markt im Kräher Weg in Nienburg.

Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Telefon 05021/9212-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell