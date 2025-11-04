PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ermittlungserfolg nach Verkehrsunfallflucht

Lindhorst (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 20:55 Uhr, kam es in der Schöttlinger Straße in Lindhorst zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer hatte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot touchiert und dabei erheblichen Sachschaden an der Beifahrerseite verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Am Unfallort aufgefundene Trümmerteile ließen auf einen Opel Corsa C als mögliches Verursacherfahrzeug schließen. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Stadthagen führten schließlich zu einem 18-jährigen Mann aus Lindhorst, der als Unfallverursacher identifiziert werden konnte.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

