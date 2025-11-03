Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall

Drakenburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 02.11.2025, gegen 19:15 Uhr, kam es in Drakenburg an der Einmündung Verdener Landstraße / Walsroder Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 51-jährige Frau aus Rethem befuhr mit ihrem Pkw Kia Sorento die Verdener Landstraße in Richtung Haßbergen und übersah beim Einbiegen auf die Walsroder Straße einen vorfahrtsberechtigten VW Transporter, der von einem 65-jährigen Mann aus Heemsen geführt wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell