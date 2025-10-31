Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht nach Einbruch in einen Gartenschuppen

Rodenberg (ots)

(kur) In der Nacht von Donnerstag, den 30.10.25, auf Freitag, den 31.10.25, wird in der Verdener Straße in Rodenberg ein Gartenschuppen gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Schuppen werden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Der betroffene Schuppen befindet sich vor dem Mehrfamilienhaus und ist von der Verdener Straße aus sichtbar.

Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu verdächtigen Umständen in der Verdener Straße geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Telefonnummer 05723 74920 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell