Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch

Stolzenau (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Tageswohnungseinbruch, der sich am Kämmerhof in Stolzenau ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft drang am 28.10.2025 zwischen 14:15 Uhr und 19:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

