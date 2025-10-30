Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Tageswohnungseinbruch
Stolzenau (ots)
(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Tageswohnungseinbruch, der sich am Kämmerhof in Stolzenau ereignete.
Bislang unbekannte Täterschaft drang am 28.10.2025 zwischen 14:15 Uhr und 19:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.
Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.
