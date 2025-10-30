Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl von insgesamt 360 Meter Buntmetall von einer Baustelle Am Kirchanger 14 in Rinteln.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Metall in Form von Kupferkabel zwischen Dienstag dem 28.10.2025 18 Uhr und Mittwoch dem 29.10.2025 6:30 Uhr gewaltsam von der oben genannten Baustelle.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter der 05761-96460 zu melden.

