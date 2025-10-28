PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kopf-an-Kopf-Rennen in der 30er-Zone

POL-OB: Kopf-an-Kopf-Rennen in der 30er-Zone
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Die Mühlenstraße, unweit des Dreistädtecks Oberhausen, Essen und Mülheim an der Ruhr, ist eigentlich eine ruhige 30er-Zone - eigentlich. Zwei Autofahrer schienen das Verkehrsschild heute eher als freundliche Empfehlung zu verstehen...

Um 09:35 Uhr erwischte unser Verkehrsdienst einen VW Passat aus Mülheim mit 66 km/h - das bedeutet stolze 36 km/h zu schnell.

Kaum war das Messgerät wieder abgekühlt, raste um 10:21 Uhr ein VW Golf aus München vorbei - mit 65 km/h, also 35 km/h zu viel.

Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen - nur leider nicht auf dem Nürburgring, sondern mitten in einer 30-Zone, wo Kinder, Radfahrer und Anwohner unterwegs sind!

Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Rasen kostet #LEBEN

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren