POL-OB: Kopf-an-Kopf-Rennen in der 30er-Zone

Die Mühlenstraße, unweit des Dreistädtecks Oberhausen, Essen und Mülheim an der Ruhr, ist eigentlich eine ruhige 30er-Zone - eigentlich. Zwei Autofahrer schienen das Verkehrsschild heute eher als freundliche Empfehlung zu verstehen...

Um 09:35 Uhr erwischte unser Verkehrsdienst einen VW Passat aus Mülheim mit 66 km/h - das bedeutet stolze 36 km/h zu schnell.

Kaum war das Messgerät wieder abgekühlt, raste um 10:21 Uhr ein VW Golf aus München vorbei - mit 65 km/h, also 35 km/h zu viel.

Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen - nur leider nicht auf dem Nürburgring, sondern mitten in einer 30-Zone, wo Kinder, Radfahrer und Anwohner unterwegs sind!

Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Rasen kostet #LEBEN

